Seregno, il presidente di Aeb Massimiliano Riva eletto nella giunta esecutiva di Utilitalia

Massimiliano Riva, presidente di Aeb, società seregnese che rientra nel più ampio perimetro di A2A, è stato eletto venerdì 5 luglio nella giunta esecutiva di Utilitalia, la federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia e del gas in Italia. La conferma di Riva nella giunta esecutiva, avvenuta durante l’assemblea generale tenutasi a Napoli, rappresenta un traguardo storico per l’intera Provincia di Monza e Brianza, che per la prima volta, come ha spiegato la stessa Aeb in un comunicato stampa, avrà un proprio rappresentante ufficiale all’interno della federazione.

Utilitalia: una realtà che vanta 402 imprese associate

Con oltre 402 imprese associate, Utilitalia rappresenta una figura di riferimento nel panorama dei servizi pubblici in Italia. La sua impronta si estende a settori cruciali per la vita quotidiana dei cittadini, come la gestione dell’acqua, la tutela dell’ambiente, la distribuzione di gas e l’erogazione di energia elettrica. Nel loro insieme, le imprese associate forniscono servizi idrici a circa l’86% della popolazione italiana, servizi ambientali al 53%, distribuzione di gas al 35% e servizi di energia elettrica al 15%, con un valore della produzione pari a 68,6 miliardi di euro e 104mila 169 occupati.

Utilitalia: la soddisfazione di Massimiliano Riva

«Sono profondamente onorato -ha commentato Riva– di essere stato eletto nella giunta esecutiva di Utilitalia. Questa nomina rappresenta un riconoscimento significativo non solo per Aeb ed il suo ruolo nella transizione ecologica della nazione, ma per l’intero territorio della Provincia di Monza e Brianza. Essere l’unico rappresentante delle utilities brianzole in questa prestigiosa associazione è un onore e al tempo stesso una grande responsabilità. Questo ruolo ci permetterà di portare avanti le istanze e le esigenze del nostro territorio a livello nazionale, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile ed innovativo per i nostri cittadini e le nostre comunità».