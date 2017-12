Calcio: Monza-Pistoiese al Brianteo per chiudere il 2017

Appuntamento al Brianteo per chiudere il 2017. Sabato 30 dicembre, fischio d’inizio alle 14.30, il Monza (sesto a 27 punti) ospita la Pistoiese in uno scontro diretto per i piani alti della classifica del girone A della Lega Pro.È l’ultimo turno dell’anno e il secondo del girone di ritorno, imboccato dai biancorossi con una vittoria a Piacenza. Mister Zaffaroni avrà tutti a disposizione: ultima rifinitura venerdì allo stadio Sada causa congelamento dei campi del Monzello.

Diego Marturano

