Volontariato, Dono Day 2018 a Monza: il film della giornata nella voce dei protagonisti

Associazioni in piazza venerdì 5 ottobre per il Dono Day 2018 con Csv Monza Como Lecco, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e Comune: una occasione per raccogliere storie di fiducia e per celebrare l’importanza del dono e della gratuità attraverso le storie di tanti volontari. Il Cittadino c’era e ha raccolto le voci dei protagonisti.

Federica Fenaroli

