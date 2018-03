Volley: Saugella Monza vince in rimonta al PalaPanini di Modena

Saugella Monza vince in rimonta al PalaPanini. Nel penultimo turno di ritorno di A1 femminile, nello scontro diretto in casa della Liu Jo Nordmeccanica Modena, rimontano lo svantaggio di 2 set e s'impongono al tiebreak, conquistando 2 punti preziosi per la classifica. Sabato alle 20.30 alla Candy Arena l'ultimo match di stagione regolare, Monza ospiterà la Foppapedretti Bergamo, prima d'intraprendere il cammino nel playoff Scudetto.