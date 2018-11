Volley: Saugella Monza vince facile con Chieri, Vero combatte

Alla Saugella Monza 3 set bastano per superare Chieri. La squadra di coach Falasca, pur dovendo rinunciare alla palleggiatrice Hancock (distorsione alla caviglia) e alle schiacciatrici Buijs (ancora ferma dopo l'intervento chirurgico) e Begic (a riposo), vince nettamente in 3 set contro l'avversaria piemontese. Tre punti essenziali per la classifica e per il morale delle Saugelle. Con interviste a Laura Melandri, Miguel Angel Falasca e capitan Ortolani («orgogliosa delle mie compagne», dice).



In Superlega maschile, battaglia nel derby tra Powervolley Milano e Vero Volley: gli uomini di Fabio Soli espugnano 3-2 il campo avversario con parziali di 26-28, 17-25, 25-21, 26-24, 11-15.

Giulio Masperi

