Volley: Saugella Monza torna alla vittoria

Saugella Monza vince 3-1 con Casalmaggiore. Nel quarto turno di ritorno della Serie A1 femminile, mercoledì alla Candy Arena, la Saugella s'impone nettamente contro la Pomì. Serena Ortolani e compagne conquistano 3 punti essenziale in chiave classifica per continuare a sognare in un finale di stagione da protagoniste: la Saugella, quinta della classe, domenica farà visita a Busto Arsizio, che occupa la quarta posizione, con match in programma alle ore 17. Interviste a Francesca Devetag ed Helena Havelkova.

Giulio Masperi

Altri articoli