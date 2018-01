Volley: Saugella Monza sconfitta a Busto Arsizio

Saugella Monza sconfitta 3-0 a Busto. Nella quinta giornata di ritorno della Serie A1 femminile, netto successo della Unet E-Work Busto Arsizio davanti al pubblico di casa del Pala Yamamay. Risultato di 3-0 per la squadra bustocca. Alla Saugella Monza, senza Edina Begic in banda fermata da un infortunio, non riesce la vittoria nello scontro diretto per il quarto posto.

Giulio Masperi

