Volley: Saugella Monza doma Il Bisonte in rimonta

La Saugella doma Il Bisonte e vince in rimonta. Nel quinto turno di A1 femminile, Monza parte male, ma con carattere e classe ribalta il match con le toscane e vince davanti a oltre 1.700 spettatori. Con interviste a Serena Ortolani, capitana, Francesca Devetag, centrale della Saugella, e Karch Kiraly, coach della Nazionale Usa femminile e "leggenda" della pallavolo mondiale, alla Candy Arena per osservare le statunitensi di Monza Hancock (fuori per infortunio) e Adams.

