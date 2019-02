Volley: Monza ko nel derby, Milano passa in Brianza

Nel derby vince Milano in 3 set. Il Vero Volley Monza di coach Fabio Soli è sconfitto nettamente nel derby lombardo dalla Revivre Axopower; a Monza non basta un buon Donovan Dzavoronok per frenare la corsa di Milano, che colleziona il settimo successo consecutivo in Superlega maschile. Con interviste a Thomas Beretta, capitano, e Santiago Orduna, palleggiatore del Vero Volley.