Volley, la Saugella Monza chiude al quarto posto in classifica

Impresa per la Saugella Monza. La squadra di coach Miguel Angel Falasca vince in rimonta (3-1) l’ultimo turno di Serie A1 con Bergamo, e supera Busto Arsizio al quarto posto in classifica. Serena Ortolani e compagne sfideranno la stessa Busto nei quarti del Playoff Scudetto, con il fattore-campo a favore. Gara-1 domenica 7 aprile in trasferta, gara-2 sabato 13 aprile alle 20.30 alla Candy Arena. Con interviste a Laura Melandri, centrale, e Falasca, coach Saugella Monza