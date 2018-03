Volley: Gi Group Monza contro Trento fa sognare il PalaCandy sold out

Gi Group Monza superlativo con Trentino. Nell'ultimo turno di ritorno di Superlega maschile, Monza nella cornice da tutto esaurito della Candy Arena (4.027 spettatori) ha la meglio in cinque set sulla Diatec Trentino. La squadra di coach Falasca, qualificatasi al playoff per il 5° posto finale che mette in palio l'accesso alla Coppa europea Challenge, ora osserva un turno di riposo prima dell'esordio nei quarti di finale dello stesso playoff. Interviste a Donovan Dzavoronok, schiacciatore Gi Group, e Simone Giannelli, palleggiatore della Diatec e della Nazionale.