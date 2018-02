Volley: Gi Group Monza batte ancora Latina

Il Gi Group Monza vince lo scontro diretto con Latina. Nella trasferta laziale valida per il decimo turno di ritorno di Superlega maschile, Monza supera nettamente 3-1 la Taiwan Excellence (per la terza volta quest'anno) e fortifica la decima posizione in classifica. Bene i giovani schiacciatori Dzavoronok, mvp di serata, e Plotnytskyi. Gi Group di nuovo in campo mercoledì alle ore 20.30 nel match casalingo con la Wixo Lpr Piacenza.



“Sono estremamente soddisfatto per la prestazione della squadra e per questa importante vittoria. È stata una bella prova corale. Finalmente cominciamo ad esprimere la nostra pallavolo anche lontano da casa. Stasera l’abbiamo fatto su un campo difficile, dove molte squadre hanno fatto fatica. Siamo andati molto bene in tutti i fondamentali. Forse abbiamo commesso qualche sbavatura nel secondo set, che potevamo fare nostro, ma in generale è stata una gara molto positiva. Sentiamo che siamo migliorati tanto: se analizziamo i numeri tra andata e ritorno ci rendiamo conto che c’è stata una crescita importante. Quando giochiamo la nostra pallavolo possiamo competere contro tutti”, ha commentato l'allenatore Falasca.



LEGGI e GUARDA Coppa Italia di volley: Saugella Monza lotta e cede solo al tie-break, Novara in finale - VIDEO

Giulio Masperi

Altri articoli