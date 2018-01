Volley: battuta d'arresto in Toscana per la Saugella Monza

Saugella Monza battuta in Toscana. Nella terza giornata di ritorno di Serie A1 femminile, Monza parte bene, ma la Savino Del Bene Scandicci rimonta e s'impone 3-1. Dopo lo scontro diretto di fine dicembre nei quarti di finale di Coppa Italia, con Monza che aveva eliminato Scandicci, alla squadra di coach Luciano Pedullà non riesce il bis in campionato. La Saugella Monza, quinta in classifica a quota 22 punti, mercoledì alle 20.30 ospita la Pomì Casalmaggiore per il quarto turno di ritorno

Giulio Masperi

