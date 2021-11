Vittime della Strada, convegno in Regione: educazione nelle scuole, casco per i monopattini

Vittime della strada. Se ne è parlato lunedì mattina al Pirellone, con L'Associazione italiana vittime e con l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato che ha elencato statistiche che preoccupano, nonostante il 2020 sia stato un anno in netto calo per morti e feriti ma solo per il minor traffico sulle strade. L'associazione presieduta da Manuela Barbarossa ha messo in guardia contro i cali di attenzione, per gli amministratori locali come per il governo centrale. In occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo Pirelli erano presenti anche numerosi testimoni di eventi luttuosi o gravissimi, vissuti sulla propria pelle o con la perdita della vita di familiari. Presente anche il comandante Flavio Zanardo della Polizia provinciale di Monza.