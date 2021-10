Viscom 2021, riparte la fiera della comunicazione visiva

Canon, Agfa e centinaia di altri marchi della grafica sono tornati in presenza in occasione di Viscom 2021, la fiera mercato della comunicazione visiva. Si tratta di un momento importante per una realtà che ha ancora nella comunicazione non virtuale un grosso appeal per il mercato. Per stampe sempre più rapide, dettagliate e mirate al mondo della pubblicità e del design su carta, tabelloni, striscioni, magliette, rendering e quant'altro è ancora concreto e stampato nel mondo della grafica. Con un occhio sempre attento alla tutela dell'ambiente, non a caso il tema di quest'anno è "Crea, Scopri, Sostieni". In FieraMilano fino a martedì 5 ottobre.