Violenze contro i minori, gli avvocati e l'approccio con i genitori

Partendo dal nuovo caso di maltrattamenti in una scuola materna del monzese che ha visto protagonista una insegnante di 59 anni (che tra aprile e giugno di quest’anno avrebbe maltrattato e insultato 17 bambini tra i 3 e i 5 anni), il Cittadino ha parlato con l'avvocato Raffaella Ruggeri, legale di riferimento dell'associazione White Mathilda di Desio, per approfondire il ruolo dell'avvocato e dell'approccio con i genitori in questi casi.

