Violenza sulle donne, l'associazione White Mathilda compie 10 anni: le interviste

Grande festa al Teatro Comunale di Limbiate per i 10 anni di attività dell'associazione White Mathilda che offre assistenza piscologica e legale a donne vittime di violenza. La serata, è iniziata con il conferimento di un riconoscimento all'assessore regionale Fabrizio Sala e all'amministrazione comunale limbiatese per avere dato spazio e mezzi al gruppo in tutti questi anni. In particolare, la presidentessa Luisa Oliva ha sottolineato il trasferimento da Desio che ha sancito uno dei momenti più pieni di incertezze per il gruppo che ogni anno dà supporto a un numero decisamente consistente di donne con figli, seguendone tutto il percorso. Gran finale con il rhythm and blues e il rock della cover band dei Rambling. Il Cittadino ha parlato con la presidente Oliva, l'avvocato Isabella Ferrario, la psicologa Loredana Leone e l'assessore Fabrizio Sala.

