Vimercate, prolungamento della metropolitana M2: Capitanio spiega

Il finanziamento per il prolungamento della Linea 2 del metro' da Cologno Monzese a Vimercate è cosa fatta, dopo l'inserimento tra le voci della legge di bilancio. Di questo e dei trasporti da e per la Città Metropolitana, abbiamo parlato con il massimo fautore di questa azione, il deputato di Concorezzo Massimiliano Capitanio, che aveva fatto approvare un primo ordine del giorno a favore del prolungamento della metropolitana 2 in occasione della legge di Bilancio del 2019. Un analogo ordine del giorno era stato approvato il 27 dicembre 2020.