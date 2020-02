Vimercate: il flash mob di San Valentino contro la violenza sulle donne

L’IIS Einstein di Vimercate dice no alla violenza sulle donne e per farlo ha scelto un giorno non a caso: venerdì 14 febbraio, festa di San Valentino ovvero di tutti gli innamorati. I ragazzi dell’istituto si sono riuniti nel cortile di Villa Sottocasa davanti al Must mettendo in scena un flashmob sulle note di “Firework” di Katy Perry, tutti vestiti di rosso. Questo evento che si intitola “nonsiAMOsole” ha fatto breccia tra molti passanti. Venerdì mattina non c’è stato solo il ballo, ma anche delle letture di alcune parti della Costituzione Italiana dove si evince chiaramente l’uguaglianza di tutte le persone a prescindere dal sesso, sono state distribuite delle caramelle con dei messaggi contro la violenza di genere, sono state messe in scena altre performance artistiche ed è stata anche svelata al pubblico la panchina rossa (simbolo contro le violenze sulle donne) progettata da Simone Boi e Christian Tuscano della 2^B, che sarà il prototipo delle panchine che dovranno arredare in futuro i parchi di Vimercate.

Michele Boni

