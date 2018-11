Vimercate: bocche cucite al Floriani dopo il consiglio di classe straordinario

Bocche cucite o quasi al Floriani di Vimercate sul lancio della sedia alla professoressa di storia. Lunedì pomeriggio dopo il consiglio di classe straordinario di 3^TA dell’indirizzo elettrico proprio per discutere l’argomento tra il dirigente scolastico Daniele Zangheri, docenti, genitori e studenti nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni fuori dai cancelli dell’istituto scolastico di via Cremagnani. Nemmeno il preside ha voluto commentare come sia andata la riunione tanto attesa, mantenendo massimo riserbo. Per ora secondo alcune indiscrezioni non è ancora stata svelata l’identità del ragazzo o dei ragazzi che hanno lanciato la sedia contro la docente lunedì scorso e nemmeno la vicenda sembra avere un'unica versione dei fatti.

Secondo alcuni allievi della classe sembrerebbe che l’insegnante sia stata colpita da una spallata e non da una seggiola lanciatale addosso. Sulla questione stanno indagando anche i carabinieri, dove la donna 55enne vittima di questo gesto ha sporto denuncia. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire su questo triste episodio e non si conoscono ancora i provvedimenti disciplinari la scuola prenderà nei confronti del colpevole o dei colpevoli.



Intanto sabato 10 novembre alle 14 si terrà un corteo dal titolo “Io sono il Floriani” indetto dagli studenti e dal sindaco di Vimercate Francesco Sartini per prendere le distanze da quanto accaduto. La manifestazione partirà proprio dalla scuola di via Cremagnani.

Michele Boni

