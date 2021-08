Vimercate, area ex Ibm: i dubbi di Gigi Redaelli. Ecco perchè il piano Progroup non convince

Progroup una multinazionale tedesca leader in Europa per la produzione di carta riciclata per creare cartone ondulato, ha chiesto ed ottenuto al Comune di Vimercate di potersi insediare sul territorio, nell'ex sito Ibm. L'idea è quella di ridare vita all'area industriale di via Kennedy, costruendo tre torri alte 39 metri, ciascuna dotata di un magazzino. Per un investimento di 95 milioni di euro. A ridosso di questa pausa estiva, i sindacati si sono già mobilitati per avere un quadro completo della situazione. Gigi Redaelli ex referente Fim Cisl per Monza e Brianza, è reduce dall'azione in favore dei dipendenti Bames che finalmente inizia a dare qualche risultato giudiziario. Cosa non convince i sindacati e questo sindacalista in particolare è il discorso occupazionale. I posti di lavoro annunciati saranno 65 per Progroup AG e 140 per le altre due aziende partner. L'auspicio è che siano numeri reali e posti di lavoro nuovi, non frutto di mobilità da altre sedi delle stesse aziende.