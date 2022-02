Vigili del fuoco: il caso letterario dell'ex comandante di Monza, anche consulente per la legge nazionale antincendio

C'è un po' di Brianza in cima alle classifiche di vendita dei libri manuali per la formazione dei professionisti del pronto intervento in Italia. Il Comandante dei vigili del fuoco di Como, Claudio Giacalone, a Monza dal 2019 fino allo scorso agosto, arriva alla sua dodicesima pubblicazione di settore e colloca ben due volumi di prevenzione incendi in testa alle classifiche di vendita. I due libri best seller sono "Nuovo manuale di prevenzione incendi" e "Guida essenziale al Codice di Prevenzione Incendi". Due testi essenziali per gli operatori del pronto intervento che mettono in luce anche la vena più strettamente illustrativa letteraria del 58enne a capo dei pompieri di Como. L'occasione è servita per fare una breve chiacchierata con Giacalone, con qualche divagazione anche sul tema sempre attuale degli incendi dei depositi di rifiuti in Brianza e in Lombardia.