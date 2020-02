VIDEO: traffico farmaci dopanti, le nuove perquisizioni dei Nas

Nuova operazione dei Nas nell'ambito delle inchieste che contrastano il traffico di farmaci dopanti. L'indagine “Solferino” si è conclusa con 6 arresti, 53 indagati e perquisizioni nelle province di Milano, Pavia, Monza Brianza, Varese, Cremona, Torino, Lodi, Genova, Napoli e Salerno. Le indagini erano state avviate dal Nas nel mese di giugno 2018 a seguito del sequestro di false prescrizioni mediche in una farmacia del capoluogo lombardo, risultate rubate in vari studi medici del milanese. LEGGI La banda del doping spacciava anabolizzanti a Monza e in provincia LEGGI Furto di farmaci dal deposito dell’azienda: perquisizioni anche in Brianza