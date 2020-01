Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

VIDEO: Il viaggio della Memoria degli studenti del Fermi di Desio

Due minuti carichi di emozioni. Quelle provate durante la visita al campo di concentramento di Auschwitz e Birkenau sono racchiuse nel video realizzato dagli alunni della classe 4U del Liceo Scienze applicate Fermi di Desio. Con una colonna sonora scelta non a caso, “Spirit Bird” di Xavier Rudd, che amplifica quelle emozioni. Una visita in silenzio, in cuffia la voce della guida, il freddo pungente con le mani fredde che nemmeno i guanti e le tasche dei giubbini hanno potuto scaldare. E davanti agli occhi immagini a cui nessun libro di storia riuscirà mai a rendere davvero giustizia.

LEGGI Giornata della Memoria 2020: la medaglia di Anacleto Caprotti, deportato a vent’anni come schiavo di Hitler

LEGGI Ecco le prime pietre d’inciampo di Monza per Alessandro Colombo e Ilda Zamorani: «Sono pietre d’amore» VIDEO - FOTO

LEGGI La Shoah a Monza e Brianza: arrivano 21 pietre di inciampo per non dimenticare

Redazione online

Altri articoli