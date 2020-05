Video: ecco Monza nella fase 2 dell’emergenza

Monza si è svegliata nella fase 2 dell’emergenza senza frenesie all’insegna di un caffè da portar via, runner in azione, coda davanti alla banca in centro e anche alla libreria in via Italia che - come diversi bar - fa servizio sulla porta. Ecco le immagini della città che vuole tornare alla normalità, promossa anche dal sindaco al primo giorno di misure anticontagio allentate.

Sarah Valtolina

