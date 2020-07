Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Video: Come è cambiata la criminalità organizzata calabrese che opera in provincia di Monza?

A dieci anni dagli oltre 300 arresti dell’operazione Crimine Infinito, che colpì pesantemente la ’ndrangheta tra la Brianza e la Calabria, come è cambiata la criminalità organizzata calabrese che opera in provincia di Monza? Ne parla Alessandra Dolci, ex pm della Procura monzese e ora responsabile della Direzione distrettuale antimafia di Milano. LEGGI l’intervista completa (VAI)

Redazione online

