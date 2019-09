Video: cervi in fuga a Cesano Maderno

Risveglio con sorpresa martedì mattina a Cesano Maderno. Due cervi sono entrati in una abitazione privata in via Ferrari e poi hanno impegnato gli agenti di polizia locale e polizia provinciali intervenuti. Uno è stato sedato sul posto e catturato, l’altro si è dato a una seconda fuga saltando sui binari e correndo lungo la linea Milano-Asso al confine con Bovisio Masciago fino a finire sulla Monza-Saronno per un epilogo tragico: è morto in seguito allo scontro con uno scooter per cui due persone sono finite in ospedale. LEGGI LA NOTIZIA (VAI)

Redazione online

