Vax Day, il primo vaccinato a Monza: «Un regalo splendido»

Matteo Cesana, responsabile del Dipartimento di Emergenza dell'Asst Monza, è stato il primo vaccinato nel Vax Day di domenica 27 dicembre all'ospedale San Gerardo. Ha definito il vaccino "un regalo splendido, una luce in fondo al tunnel per tutti gli operatori sanitari e i cittadini che lo riceveranno". Perché, dopo mesi "intensi e in alcuni momenti interminabili", gli operatori hanno "lavorato ininterrottamente con l'unica possibilità di andare avanti fino al momento dell'arrivo di qualcosa per sconfiggere questa malattia". LEGGI la notizia (VAI)

Chiara Pederzoli

Altri articoli