Varedo: partita la bonifica dell'area ex Snia, l'intervista al sindaco Vergani nell'area che verrà demolita e ricostruita

La Snia è pronta a rinascere e il Cittadino è andato nella vecchia cittadella industriale per sentire dal sindaco Filippo Vergani gli aggiornamenti sui lavori di bonifica inziati la scorsa settimana e sul futuro dell'area che verrà demolita e ricostruita. Alla bonifica dell'amianto seguirà l'asportazione delle tonnellate di rifiuti accumulati nei capannoni fatiscenti da almeno 20 anni. Il masterplan della riconversione urbanistica della grande area di Varedo è già disponibile, il progetto definitivo sarà approvato nel giro di poche settimane. Poi ci vorrà almeno un decennio per vedere l'intero sito riqualificato. La destinazione sarà in gran parte ad aree verdi e pubbliche con l'abbattimento delle recinzioni sulla strada che conduce alla intersezione ferroviaria. Negozi, strutture di servizio, e persino una passeggiata commerciale e di street food ricavata dai capannoni che non saranno abbattuti e andranno a formare una innovativa offerta di vetrine ricavate dai vecchi edifici. Completeranno il tutto 2.200 metri di piste ciclabili e quasi 4 chilometri di nuove strade in grado di connettere Varedo alla Comasina, quindi a Palazzolo di Paderno Dugnano e Limbiate.