Varedo, la scomparsa di Antonietta Turri: dopo 5 anni la figlia chiede di riaprire il caso

«Vorrei tanto che la legge sulle persone scomparse in Italia fosse modificata, per velocizzare l'avvio delle ricerche e snellire le procedure». A parlare è Laura Sodini, la figlia di Antonietta Turri, la varedese che 5 anni fa uscì di casa per andare dal parrucchiere nella galleria del Centro Commerciale Brianza di Paderno, dove non arrivò mai. Era il primo agosto del 2016, il corpo privo di vita fu rinvenuto il 10 agosto. La pensionata, a bordo della sua Lancia Ypsilon fu vista a Porta Genova a Milano, poi fu ripresa al casello di Melegnano e all'uscita di Campegine-Terre di Canossa. Per essere poi ritrovata priva di vita in un prato del Modenese. Dal 1974 ad oggi sono 64mila le persone che non sono mai state ritrovate. Ogni mese spariscono in Italia 1600 persone.

Pier Mastantuono

