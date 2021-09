Varedo: la Croce Rossa compie 25 anni e festeggia con l'inagurazione della nuova sede

La Croce Rossa di Varedo festeggia i 25 anni di attività inaugurando la nuova sede dentro il nuovo polo culturale che ha preso il posto del depuratore dismesso. Nel fine settimana le autorità cittadine e il presidente Lorenzo Oldoni hanno celebrato il taglio del nastro, in concomitanza con l'associazione Arte e Musica anch'essa impegnata sabato nell'inaugurazione dei propri spazi. Festa per tutti insomma, davanti a decine di concittadini che hanno concluso in via Colombi la giornata che tra l'altro ha visto l'intitolazione di una piazza cittadina a Oriana Fallaci.