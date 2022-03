Varedo: inaugurazione entro maggio per la passerella sulla ferrovia

La passerella pedonale di Varedo a scavalco sulla ferrovia potrebbe essere inaugurata entro la fine di aprile, al massimo a maggio. Arriva alla fase finale l'intervento che risolverà la divisione in due della città per l'intersezione dei binari della Milano-Asso, che in questa città negli anni si è fatta sentire se possibile anche più che altrove, vista la concomitante presenza dell'area dismessa ex Snia sul versante ovest. Il primo aprile dalle 13 sarà staccata la corrente in tutta la zona per consentire i lavori all'impianto elettrico per gli ascensori, dopodiché inizierà la fase finale che condurrà all'apertura della passerella. Il Cittadino ne ha parlato con il sindaco Filippo Vergani.