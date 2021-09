Usmate Velate, Erika Stefani al Cdd “Terra di mezzo”: «Il vero risultato sarà non avere più bisogno di un ministro per le disabilità»

Abbattimento delle barriere architettoniche, sport per tutti anche nei piccoli paesi grazie a fondi appositamente stanziati dal Governo. Il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità è un nuovo fondo creato ad hoc, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, finalizzato a migliorare la qualità della vita. Una parte, 30 milioni, sono già andati per l'inclusività delle strutture turistiche di questa travagliata estate 2021.

Di queste e di altre azioni ha parlato a Usmate Velate, il ministro Erika Stefani in visita al Centro Diurno Disabili "Terra di Mezzo". Accompagnata dal direttore socio-sanitario dell’Asst Brianza Guido Grignaffini e dal direttore generale Marco Trivelli, il ministro ha visitato la struttura che dà lavoro e un futuro a ragazzi giovanissimi anche sotto la maggiore età. Persone con disabilità anche gravi che diventano capaci di finezze artigianali e coltivazioni d'eccellenza.

Pier Mastantuono

