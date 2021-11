Un cane nuovo in famiglia, i consigli dell'esperta di Enpa Monza per un'adozione consapevole

Cosa deve sapere chi intende adottare un cane? Che sia un cucciolo o un animale adulto, un meticcio o un cane di razza, è bene chiedere prima consiglio agli esperti, come i volontari dell'Enpa che si dedicano tra l'altro anche ai colloqui con le famiglie. Il Cittadino ha chiesto alcuni suggerimenti a Silvia Ferrario, istruttore cinofilo in forza al canile di Monza. Per fare un'adozione consapevole. Perché un cane è un compagno per la vita.

Sarah Valtolina

