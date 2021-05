Tutti vogliono l'Eurovision 2022: l'intervista a Pietro Bussolati per la candidatura (diffusa) di Milano

La bella vittoria dei Maneskin riporta in Italia l'Eurovision Song Contest. È bastato il tempo della proclamazione per far scattare la candidatura di diverse città come sede dell'edizione 2022. Tra queste c'è anche Milano, sostenuta da un'ampia schiera che va dal Comune alla Lega. Il Cittadino ne ha parlato con il consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd) che lancia anche l'idea di una edizione diffusa che possa coinvolgere il territorio, Monza e Brianza compresa (servizio di Pier Mastantuono)

Chiara Pederzoli

