Tutti i murales di Seregno: da Caravaggio di Ravo Mattoni al Jazz di Capobianco, dove sono le opere

L'artista Chiara Capobianco ha appena concluso il murales a tema jazz sulla parete della palazzina di RetiPiù di via Bassi. E Seregno diventa sempre di più la città brianzola dei murales, con una particolare attenzione per i temi musicali, declinati non solo in pieno centro ma anche ad esempio nel parcheggio di via Cavour davanti al cinema San Rocco. E poi Dante in piazza Risorgimento e Nikola Tesla sulle rampe del ponte su via Stadio.