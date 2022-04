Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Trash mob: in piazza a Monza con il sacco rosso per i problemi della nuova differenziata, le interviste

Si sono dati appuntamento in piazza Trento e Trieste, a Monza, una cinquantina di cittadini per il Trash Mob, la manifestazione di piazza organizzata dai comitati e dai gruppi di cittadini per parlare ancora delle criticità e dei problemi legati alla nuova raccolta differenziata. Lo hanno fatto sotto le finestre del comune portando con sé il sacco rosso della raccolta indifferenziata.

Il sit-in è stato promosso da Antonella Gaddi, del Comitato residenti Area Scotti e sostenuto da diversi altri comitati cittadini: Comitato Parco, Comitato Sant’Albino, Comitato San Fruttuoso, Comitato aria pulita Monza, Comitato via Boito – Monteverdi, Comitato Buon Pastore, Presidio ex macello, Foa Boccaccio e Fridays for future Monza.

Ecco le loro opinioni e i suggerimenti, raccolti ai microfoni de Il Cittadino.

Sarah Valtolina

