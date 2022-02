Torrente Seveso, da problema a risorsa: il convegno a Paderno Dugnano

"Torrente Seveso da problema a risorsa" questi il titolo e il tema del convegno pomeridiano organizzato in aula consiliare a Paderno, nel pomeriggio di giovedì. Per fare il punto sul recupero e valorizzazione, ma anche sulle opere finalizzate al contenimento delle piene, sono arrivati in città i sindaci dei paesi e città interessati dal suo passaggio, invitati dagli organizzatori di Legambiente con il Comitato Coordinamento Torrente Seveso che hanno voluto fare il punto su un torrente che negli ultimi anni è diventato "importante" per le esondazioni di Milano. Ma che da anni vede le amministrazioni comunali attraversate dalle sue acque combattere una battaglia per la pulizia, per la valorizzazione come bene ambientale da potere appunto utilizzare come una risorsa urbana. Presente anche l'assessore alla Sicurezza di Milano Marco Granelli, che insieme alla giunta meneghina sta seguendo tutto il sistema delle vasche di laminazione in costruzione, che serviranno a risolvere il problema delle esondazioni che periodicamente mandavano e mandano sott'acqua il quartiere di Niguarda.