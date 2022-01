Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Tecnologia made in Italy, Stonex aggiorna la Rete Gnss di Regione Lombardia

C'è una azienda di Paderno Dugnano che gestisce l'occhio dall'alto sopra Regione Lombardia e sopra parte del Nord Italia. L'azienda Stonex di viale dell'Industria si è aggiudicata la gara per il potenziamento e l’aggiornamento di 15 impianti di Regione Lombardia per quanto riguarda la Rete Spin3 Gnss. Il Servizio di Posizionamento Interregionale SPIN3, fatto attraverso la collaborazione tra tre Enti regionali di Regione Lombardia, Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi di tecnologie di rilevamento avanzate, mette a disposizione un sistema di correzione dei dati satellitari Gnss.

