Technoprobe, i test per chip dalla Brianza sbarcano in Borsa

La Technoprobe di Cernusco Lombardone sbarca in borsa. Da qualche giorno l'azienda leader per la produzione di Probe Card per testare il funzionamento dei chip, che dà lavoro a 2.200 lavoratori con 11 sedi nel mondo, ha iniziato la sua avventura a Piazza Affari. Grande la soddisfazione dell'amministratore delegato Stefano Felici che porta avanti un progetto nato a Merate dalla creatività di Giuseppe e Cristiano Crippa, i fondatori dell'azienda all'inizio degli anni '90. Il Cittadino ha colto l'occasione per sentire il punto di vista di chi oggi produce 100 milioni di probes per test all'anno anche sul tema della carenza di chip che sta mettendo in difficoltà il mercato delle auto in questo scorcio, si spera finale, di due anni di pandemia.