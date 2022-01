Teatro: a febbraio Gabriele Cirilli al San Rocco di Seregno per Cancro Primo Aiuto

L'associazione Cancro Primo Aiuto porta il comico Gabriele Cirilli al Teatro San Rocco di Seregno per una serata di risate e beneficenza, in programma nella serata di martedì 22 febbraio. L’incasso dello spettacolo sarà devoluto per le attività del Progetto Medica Etica, il poliambulatorio di via Lambro 19 a Seregno realizzato da CPA per ampliare i suoi servizi a favore dei malati oncologici e non solo. Il vulcanico showman, residente da anni a Monza, ha presentato l'evento nel teatro di via Cavour insieme al consigliere di Cancro Primo Aiuto ed ex sindaco di Seregno, Giacinto Mariani.