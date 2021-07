Sul Monza Circuit Karting, la pista per go-kart all’interno della Parabolica di Monza

Inaugurato il tracciato semi-permanente dedicato agli appassionati di kart all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza, una pista lunga poco meno di 500 metri, che alterna un veloce rettilineo a curve tecniche, ricavata a pochi metri dal tracciato che ogni anno ospita il GP d’Italia di Formula 1. La pista per go-kart è aperta il sabato, la domenica, nei giorni festivi e pre-festivi, per un pubblico a partire dai sei anni d’età; un turno di 10 minuti costa 15 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini (immagini drone: Jungle Film)

