Studenti superiori in piazza a Monza: «Non lasciateci fermi immobili a metà»

Venerdì i genitori, una settimana dopo gli studenti superiori in piazza a Monza. Non un gran numero a causa del maltempo, ma combattivi nel chiedere il rientro a scuola in sicurezza e maggiori certezze sui trasporti. Intervista a Francesco Racioppi, referente dell'Unione studenti di Monza e Brianza, che dice: «Investire sulla didattica a distanza o riportarci a scuola in sicurezza, ma così siamo lasciati immobili a metà».

Racioppi frequenta la terza al liceo classico Zucchi e parla anche di maturità, chiedendo - ancora - delle certezze.

