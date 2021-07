Studentessa arrestata in Marocco, Capitanio (Lega): «Non si può finire in carcere per un post sui social»

Una ragazza italo marocchina di Vimercate lo scorso 28 giugno è stata condannata a 3 anni e mezzo di carcere per avere pubblicato nel 2019 un post ritenuto offensivo per il Corano, subito cancellato. Appena tornata in Marocco, è stata arrestata per essere processata. Giudicata compevole di "blasfemia", attende ora il giudizio di appello. Ne parla l'onorevole concorezzese della Lega Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai, che si è mobilitato con Eugenio Zoffili, capogruppo lega in commissione esteri e presidente della bicamerale Schengen, Europol e immigrazione. Il caso della ragazza Italo marocchina è seguito sia dal Consolato Generale di Casablanca che dalla Ambasciata a Rabat ma rimane l’ostacolo della doppia cittadinanza. Essendo una marocchina in Marocco, la cittadinanza di origine prevale su quella italiana e ciò non consente di prestare una piena tutela consolare.

Pier Mastantuono

