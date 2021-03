Stop alla dad: le voci dei genitori in piazza a Monza per il rientro a scuola

Genitori in piazza per difendere i diritti dei figli e per chiedere che le scuole tornino sui banchi, soprattutto i più piccoli. Il gruppo “La scuola al 1° posto”, nato su facebook dopo la firma dell’ordinanza regionale che ha portato la Lombardia in arancione scuro, mercoledì pomeriggio è sceso in piazza a Monza, all’arengario, con cartelli colorati e bambini desiderosi di far sentire anche la loro voce.

Sarah Valtolina

