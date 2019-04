Statale 36: il video dei rocciatori al lavoro sulla frana a Lierna, riapre la carreggiata sud

Statale 36: le immagini dei rocciatori al lavoro sulla frana a Lierna per la messa in sicurezza del tratto chiuso da giovedì 25 aprile dopo la caduta di grossi massi sulla superstrada. In un vertice di coordinamento fra Anas (Gruppo FS Italiane), Regione Lombardia, gli enti territoriali e le forze dell’Ordine lunedì è stata decisa la riapertura della carreggiata sud con doppio senso di marcia alle 21 del 29 aprile.

Nel frattempo proseguono le operazioni di messa in sicurezza del versante da cui si è verificato il distacco dei massi.

Chiara Pederzoli

