Sport paralimpici: Regione Lombardia premia gli atleti Berra e Manigrasso

La nuotatice Alessia Berra, nata a Monza, l’atleta brianzolo Simone Manigrasso e altri 37 campioni dello sport paralimpico sono stati premiati in Regione Lombardia dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore allo Sport, la desiana Martina Cambiaghi. Rappresentate nove discipline: atletica leggera, ciclismo, il nuoto, sci nautico, triathlon, tiro con l’arco, canottaggio, judo e ginnastica.

Berra, 24 anni e tesserata per la Pohla Varese, è stata premiata per i risultati ottenuti ai Campionati Europei di Dublino. Gareggia con gli atleti ipovedenti a causa di una maculopatia. Manigrasso, 28 anni lissonese, già vicecampione del mondo sui 400 metri, è stato bronzo agli Europei agostani di Berlino sui 100 metri e argento con la 4x100.

Hanno ricevuto onoreficenze la bergamasca Martina Caironi, Oney Tapia, Emanuele Di Marino (atletica leggera); Fabio Anobile (Va), Fabrizio Cornegliani (Pv)e Paolo Cecchetto (Mi) (ciclismo); Efrem Morelli (Cr), Federico Bicelli (Bs), Simone Barlaam (Mi), Federico Morlacchi (Va), Fabrizio Sottile (Mi), Arjola Trimi (Mi), Arianna Talamona (Va), Martina Rabbolini (Mi), Monica Boggioni (Pv), Paolo Zaffaroni (Co), Maria Bresciani (Cr), Sabrina Chiappa (Bg), Francesco Piccinini (Lc), Dalila Vignardo (Co), Marco Di Silverio (Co), Gianluigi Franchetto (Co) (nuoto); Daniele Cassioli (Va), Sabrina Bassi (Mi), Uber Riva (Lc), Pietro De Maria (Co)(sci nautico); Veronica Yoko Plebani (Bs) (triathlon); Matteo Bonacina (Bg), Alberto Simonelli (Bg), Giampaolo Cancelli (Bg), Stefano Travisani (Mi) e Giulia Pesci (Pv) (tiro con l’arco); Giulio Guerra (Mi), Elisabetta Tieghi (Va), Serena Giorgietti (Va) (canottaggio); Martina Tomba della provincia di Milano (judo); Mario Gabossi (Bs) e Riccardo Maino (Va) (ginnastica).

«Con il presidente Fontana tenevamo molto ad organizzare questa giornata. Volevamo riconoscere gli importanti risultati sportivi che gli atleti lombardi hanno ottenuto durante l’estate. Un’escalation di successi sportivi che ha visto 39 atleti salire sui tre più importanti gradini del podio», ha detto Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport e Giovani.

Chiara Pederzoli

Altri articoli