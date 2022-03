Sport e solidarietà: presentato il sesto CPA Golf Challenge di Cancro primo aiuto Onlus

Cancro Primo Aiuto Onlus ha presentato la sesta edizione del torneo benefico di golf 18 buche CPA Golf Challenge. Per quest'anno ci sono anche main sponsor nuovi che ampliano la cerchia di Cancro Primo Aiuto sempre alla ricerca di nuovi collaboratori per le continue iniziative di assistenza e di supporto, che in questa fase puntano a supportare progetti per l'Ucraina.