Spiderman day: l’uomo Ragno benefico incontra i malati del Niguarda

Primo agosto con l'Uomo Ragno in volo tra l'Ospedale di Niguarda e il Museo del Fumetto di Milano. Il monzese Luigi Bona e i suoi collaboratori rilanciano l'attività del museo di viale Romagna e nella prima domenica di agosto riescono nell'impresa di radunare decine di famiglie nel nome di Spiderman e del volontariato negli ospedali. Infatti la mattina del giorno di festa è servita per accompagnare il regazzo di Savona che indossa il costume di ragno e porta un sorriso ai bambini negli ospedali della Liguria, a fare il suo esordio a Niguarda, dove ha fatto la conoscenza con il personale medico. All'incontro non è mancato l'amministratore delegato della struttura ospedaliera, Marco Bosio. Nel pomeriggio il bagno di folla al Museo delle nuvole parlanti, che con questo appuntamento che ha coniugato un mito della Marvel con l'impegno sociale, ha rilanciato gli appuntamenti pubblici dopo lo stop pandemico. pi.mas