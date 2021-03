Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Speranze e dubbi sul futuro dell'area ex Snia a Varedo

Sono giornate di nuovo fermento attorno alla Snia, lo sconfinato sito industriale dismesso da 500mila metri quadri a Varedo. La città fantasma nella città amministrata dal sindaco Filippo Vergani. Arriva il progetto di un supermercato, che di fatto smuove le acque di una situazione immobiliare ferma da decenni, da quello che fu lo studio presentato dall'amministrazione Daniel e poi revisionato dal sindaco Marzorati. Il futuro sarà commerciale, residenziale e molto probabilmente con una struttura museale. che conservi memoria della cittadella produttiva interna alla Snia dove ogni giorno lavoravano migliaia di persone. Un fiume di operai, tecnici e impiegati facilmente immaginabili anche solo visionando foto d'epoca. E oggi sovrapponibili idealmente allo squallore in cui versano i capannoni. Arriva ora l'interrogazione del Movimento 5 Stelle che in consiglio regionale sottoporrà agli assessori di competenza la vicenda dell'area dismessa, tutto l'iter che ha portato negli anni a questo nuovo punto di partenza per quella che è l'area produttiva dismessa più grande della Brianza, la casa del cotone sintetico d'Italia. (intervista di Pier Mastantuono)